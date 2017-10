Zu Beginn der neuen Saison in der Wasserball-Bundesliga treffen der ambitionierte OSC Potsdam und Dauermeister Wasserfreunde Spandau aufeinander. Im Becken sind die Vereine Kontrahenten, hinter den Kulissen fördern sie gemeinsam den Nachwuchs.

Wer hierzulande von Wasserball spricht, meint in der Regel die Wasserfreunde Spandau. Kein Wunder, denn in den vergangenen 39 Spieljahren sammelten die Spandauer 36 Meistertitel und 31 Pokalsiege ein. Der Rekordmeister dominiert nach Belieben. Für die übrigen Mannschaften der am heutigen Sonnabend beginnenden Deutschen Wasserball Liga bleibt da nur wenig Aufmerksamkeit übrig. Ein Problem, mit dem auch der OSC Potsdam zu kämpfen hat.