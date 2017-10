Wasserball-Supercup in Berlin

Erste Saisonenttäuschung für den deutschen Wasserball-Rekordmeister: Die Wasserballer von Spandau 04 haben ihren 16. Triumph im Supercup verpasst. Die Berliner unterlagen am Sonntag im Finale der 18. Auflage W98 Waspo Hannover mit 8:9 (2:4, 1:2, 3:1, 2:2).

Hannover bestimmte das Finale vor 300 Zuschauern in Berlin von Beginn an, lag schnell 3:0 und 6:2 in Führung. Nur im dritten Viertel kam nach dem 6:7-Anschluss der Gastgeber noch einmal Spannung auf. Die beiden letzten Spandauer Tore kamen zu spät.

"Vor dem Champions League-Start am Mittwoch in Montenegro bei Jadran Hercg Novi haben wir gesehen, dass es einige Baustellen gibt. Daran müssen wir arbeiten", erklärte 04-Manager Peter Röhle. "Sowohl in Centerverteidigung als auch im Angriff müssen wir zulegen - und das werden wir auch tun."