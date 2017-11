Bild: imago/Contrast

3:3 gegen Darmstadt 98 zu wenig - 1. FC Union rettet glücklichen Punkt

24.11.17 | 21:14 Uhr

Der große Jubel über den späten Ausgleich kann nicht darüber hinwegtäuschen: Das 3:3 (1:0) gegen Darmstadt 98 ist für den 1. FC Union Berlin zu wenig. Selbst um diesen einen Punkt mussten die Köpenicker am Freitagabend bis in die Nachspielzeit zittern.



Erst mit dem Schlusspfiff konnte der 1. FC Union Berlin gegen Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 eine Niederlage abwenden. Beim Stand von 2:3 in der 90. Minute sahen die Köpenicker bereits wie der Verlierer aus, ehe durch ein Darmstädter Eigentor doch noch der 3:3-Endstand fiel. Das Unentschieden war glücklich, ist aber unter dem Strich zu wenig. Jakob Busk drehte in Ekstase ab und legte einen Jubellauf hin wie nach einem späten Siegtreffer. Unions Torhüter war in der Nachspielzeit bei einem Eckstoß verzweifelt mit nach vorne geeilt, um mit seiner Mannschaft wenigstens noch die drohende Niederlage abzuwenden. Als dann das Darmstädter Eigentor fiel, löste sich bei Keeper Busk die Anspannung. Schiedsrichter Timo Gerach pfiff das Spiel umgehend ab. Für einen Moment fühlte sich das Unentschieden wie ein Sieg an, doch kurz nachdem der Schlusspfiff verhallt war, wussten im nahezu ausverkauften Stadion an der Alten Försterei (21.108 Zuschauer) alle: Diese Punkteteilung kommt einer Niederlage gleich.



Kapitän Kroos auf der Bank

Unions Trainer Jens Keller hatte nach der 3:4-Niederlage in Heidenheim viermal umgestellt und dabei für eine Überraschung gesorgt: neben Damir Kreilach, Peter Kurzweg und Steven Skrzybski musste auch Kapitän Felix Kroos zunächst auf der Bank Platz nehmen. Dennis Daube, Marcel Hartel, Simon Hedlund und Christopher Trimmel kamen für das Quartett in die Startelf. Nach einer wenig überzeugenden Anfangsphase übernahmen die Köpenicker das Kommando. Kurz vor der Pause gelang Grischa Prömel begünstigt durch einen Torwartfehler die verdiente 1:0-Halbzeitführung (39.).



Die Pausenführung hätte Sicherheit geben können, zumal Union defensiv im ersten Abschnitt wenig zugelassen hatte. Doch durch Unaufmerksamkeiten und individuelle Fehler brachte der Aufstiegskandidat die seit acht Spielen sieglosen Darmstädter wieder ins Spiel. Terence Boyd glich zweimal für die Gäste aus (51. und 61.). Sebastian Polter hatte für den 1. FC Union per verwandeltem Handelfmeter (58.) zwischenzeitlich das 2:1 erzielt. Als Tobias Kempe die Gäste per Strafstoß mit 3:2 in Führung brachte, ging kaum noch etwas bei den Eisernen. Einfallslos ließen sie die Minuten verstreichen, ehe doch noch der glückliche Ausgleich in der Nachspielzeit fiel: Darmstadts Jan Rosenthal beförderte den Ball ins eigene Netz (90.+4).

Union muss um Platz 3 bangen

Der 1. FC Union Berlin verfehlte nicht nur den Anschluss an die beiden Spitzenteams der zweiten Liga, Kiel und Düsseldorf. Auch der dritte Tabellenplatz ist nun in Gefahr, denn Nürnberg und Ingolstadt können die Köpenicker am Samstag noch mit Siegen vom Relegationsplatz verdrängen.