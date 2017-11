Lange Zeit mühten sich die Spieler von Union Berlin gegen den FC St. Pauli, doch bis fast zum Schluss sah es nach einem torlosen Remis aus. In der Nachspielzeit dann ein Freistoß - und Sebastion Polter erlöste per Kopf die Gastgeber.

Mit einem Tor in der Nachspielzeit hat der 1. FC Union Berlin am Samstag das Verfolgerduell in der 2. Fußballbundesliga mit dem 1. FC St. Pauli gewonnen. Per Kopf verwandelte Sebastian Polter (90.+2 Minute) einen Freistoß für die Köpenicker.

Viele Chancen bekamen die 22.012 Zuschauern in der ausverkauften Alten Försterei zunächst nicht zu sehen. Die beste Möglichkeit in Durchgang eins vergab Polter (17.), der den Ball aus fünf Metern nicht richtig traf. Auf der anderen Seite forderten die Gäste Elfmeter, als Sami Allagui im Strafraum zu Boden ging, Schiedsrichter Bastian Dankert (Rostock) zeigte jedoch die Gelbe Karte wegen einer vermeintlichen Schwalbe.