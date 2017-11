Suff-Geschichten

So stark die Saison begonnen hatte, so ernüchternd endete sie. Gegen Gladbach setzte es am 28. Spieltag eine 0:5-Niederlage. Pal Dardai erkannte seine Mannschaft nicht wieder: "Das ist so, als ob da ein Typ ist, der einen total vernünftigen Eindruck macht. Aber irgendwann kommt er nachts nach Hause, total besoffen. Seine Frau ist ­erschrocken: Was ist mit dir los?"