Im Viertelfinale des Brandenburgischen Landespokals setzten sich die "Großen" durch. Der FC Energie Cottbus gewann in Ludwigsfelde mit 3:1, musste aber lange zittern. Auch der SV Babelsberg und Union Fürstenwalde erreichten das Halbfinale.

So klar wie in den ersten drei Pokalrunden war die Angelegenheit für den FC Energie Cottbus im Viertelfinale nicht. Die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz führte beim Ludwigsfelder FC zur Pause durch Treffer von Paul Gehrmann (28.) und Fabio Viteritti (30. / Foulelfmeter) bereits mit 2:0, doch nach einer Stunde wurde es wieder spannend. Markus Goede schoss den Anschlusstreffer (61.) für Ludwigsfelde. Der Außenseiter witterte eine kleine Sensation, doch in der Schlussphase machte Gabriel Boakye (82.) alles klar - Cottbus hat es ins Halbfinale geschafft.