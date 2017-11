Erleichtert und applaudierend verließen sie das Spielfeld in der Arena am Ostbahnhof. Alba Berlin hat im Eurocup einen großen Schritt in Richtung Top16 gemacht. Die Berliner besiegten am Mittwochabend vor mehr als 8.500 Zuschauern nach hartem Kampf den litauischen Gegner Lietuvos Rytas Vilnius mit 93:86 (42:45). Die besten Berliner Werfer waren Peyton Siva mit 26 und Dennis Clifford mit 14 Punkten.



Alba brauchte ein paar Minuten, um den Rhythmus zu finden. Mitte des ersten Viertels ging das Team von Trainer Aito Garcia Reneses in Führung. Aber dann riss der Faden. Vilnius verteidigte nun intensiver und die Berliner verloren in der Offensive zu viele Bälle. So ging man mit einem 42:45-Rückstand in die Kabinen.