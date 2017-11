Hertha BSC hat zum Abschluss des 11. Spieltags in der Fußball-Bundesliga in Wolfsburg einen Punkt erkämpft und darf sich wie der Sieger einer verrückten Partie freuen. Beim 3:3 (2:1) war es vor allem vor der Halbzeit streckenweise kurios.

Aber der Treffer, von Knoche, Langkamp und Gomez in einer selten gesehenen Knäuel-Grätsche erzielt, wurde zurecht vom Videoassistenten in Köln aberkannt. Gomez hatte im Abseits gestanden und später entweder den Ball oder Langkamp, Knoche und den Ball über die Linie gedrückt.

Was Ibisevic und seine Kollegen in den restlichen vierundvierzigeinhalb Minuten bis zur Halbzeit spielten, war dann so schwach, dass sich daran wohl am liebsten keiner von ihnen erinnern will: Wolfsburg konnte sich direkt nach Wiederanpfiff eine Ecke erspielen (2. Minute) und traf nur vier Minuten später zum ersten Mal ins Tor.

Die wilde Fahrt ging aus Hertha-Sicht in die richtige Richtung los: Noch keine halbe Minute war gespielt, da eroberten die Berliner Stark, Kalou und Skjelbred im Mittelfeld den Ball, Lazaro schickte Ibisevic und der traf. "Das ging so schnell, dass ich mich gar nicht richtig erinnern kann", sagte der Hertha Kapitän nach dem Spiel.

Keine Minute später hätten die Wolfsburger gerne schon wieder den Videobeweis bemüht, aber nach der riskanten Grätsche von Rekik gegen Gomez (7. Minute) im Strafraum blieb der Blick auf den Bildschirm aus.

Elfmeter gab es dann trotzdem kurze Zeit später: Skjelbred versuchte sich gegen Didavi als Wrestling-Kämpfer und hinderte den Wolfsburger so frei vor dem Tor am Kopfball. Der Norweger konnte sogar froh sein, dass Schiedsrichter Kampka ihm nicht noch die rote Karte zeigte. Den Elfmeter schoß Mario Gomez - mit brachialer Gewalt an die Latte.

Dass es nach 20 Minuten immernoch 0:1 stand lag an vielem, nur nicht an Hertha: "Wir haben immer tiefer gestanden und nicht nach vorne verteidigt", sagte Pal Dardai über die erste Halbzeit seiner Mannschaft. Immerhin: Auch Videobeweis Nummer zwei half der Hertha, in der 27. Minute fälschte Didavi im Abseits stehend einen Schuss von Malli ins Tor ab. Wieder jubelte Wolfsburg, wieder blieb Hertha in Führung.