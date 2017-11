Facebook: Cats Cheerleader Berlin Bild: Facebook: Cats Cheerleader Berlin

Cheerleading als Leistungssport - "Hör auf zu heulen"

30.11.17 | 16:21 Uhr

Man kennt Cheerleader vor allem als Pausenfüller bei den Profi-Klubs. Mit Pompons in den Händen tanzen sie in den Spielpausen für die Fans. Die Cats aus Berlin sind anders. Sie schrauben und drehen sich nur für den eigenen Erfolg in schwindelerregende Höhen - und trainieren dafür hart.

Auf nur einem Fuß auf den Händen der menschlichen Pyramide stehend, lassen sich die Mädchen über das Parkett tragen, das freie Bein hoch über den Kopf gestreckt - ein Balanceakt. Passanten auf der Straße würden beim bloßen Versuch einfach nur so auf dem festen Asphalt zu stehen, sofort ins Schwanken geraten. Doch nicht die "Katzen" aus Berlin-Wilmersdorf. Salto, Schrauben, waghalsige Hebefiguren – die Cheerleader turnen alle Elemente flott hintereinander und das in schwindelerregender Höhe. Immer und immer wieder tönt es: "One, two, tree, four, five,six, seven, eight". Es sind die Kommandos von Trainerin Susann Fichte. Die 27-Jährige dirigiert das Senior Coed Team durch die Übung. Sie muss streng sein, denn Disziplin ist wichtig. Da fällt im Training auch schon mal ein "Hör auf zu heulen." Cheerleading ist harter Leistungs- und Teamsport. Hier muss jeder Schritt und jeder Griff sitzen, in diesem Sport zählt Zuverlässigkeit, sagt die junge Chefin: "Wenn eine Person fehlt, kann man eine Pyramide nicht mehr bauen oder bestimmte Würfe trainieren. Deshalb ist es wichtig, dass man immer beim Training ist."

"Cheer" heißt Beifall, und "lead" führen

Cheerleading kommt aus den USA vom American Football. "Cheer" heißt Beifall, und "lead" heißt führen. Es geht darum, den Zuschauer zum Beifall zu verführen. Viele Teams sind einer Profi-Mannschaft zugeordnet und unterstützen diese. Aber anders als zum Beispiel in Berlin das erfolgreiche ALBA Dance Team, tanzen die Cats nicht für ein Profi-Team als Pausenfüller bei Spielunterbrechungen. Die Katzen schrauben sich nur für den eigenen Erfolg in die Luft. Elemente des Cheerleadings sind Anfeuerungsrufe, Tänze, statische sowie dynamische und akrobatische Elemente. Pyramiden werden gebaut, es wird am Boden geturnt und gesprungen. Alle Elemente müssen fließend präsentiert werden. 2017 wurden die Cats Deutsche Meister in Dresden und gewannen Gold bei den Europameisterschaften in Kroatien. Im November belegte das Team bei der Weltmeisterschaft im japanischen Nippon Platz 5. "Wir sind ein Team, das jetzt schon fest zwei, drei Jahre zusammen trainiert. Man kennt sich untereinander und das Zusammenspiel, die Harmonie ist einfach da", sagt Susann Fichte nicht ohne Stolz und lächelt.

"Es ist schwer Männer zu finden"

Fichte hat selbst 2002 als Juniorin mit dem Cheerleading in Potsdam begonnen. Seit 2015 ist sie die Cheftrainerin des Berliner Senior-Teams. Ihr Freund Lars Wunderlich unterstützt sie als Co-Trainer und auch das gemeinsame Kind ist oft mit in der Halle. Zwei Mal pro Woche trainiert Susann Fichte ihr Team in der Gretel-Bergmann Sporthalle in Berlin Wilmersdorf. Vor Meisterschaften werden Extraschichten eingelegt. Die Cats gibt es seit 17 Jahren als Abteilung des Pro Sport Berlin 24 e.V. Sie sind in drei Teams in unterschiedlichen Altersklassen unterteilt. Im Senior Coed Team sind auch fünf Männer am Start. Davon hätte Trainerin Fichte gerne mehr im Team, vor allem für die Hebefiguren. Doch die Konkurrenz bei sechs Cheerleading-Clubs in der Hauptstadt ist groß: "Es ist schwer Männer zu finden.", sagt die Trainerin. Viele männliche Cheerleader sind ehemalige Turner, Footballer oder auch Gewichtheber. Turnen sollte man schon können oder zumindest akrobatisches Talent mitbringen und teamfähig muss man sein. Dann kann Mann bei den Cats Frauen auf Händen tragen, in die Luft wirbeln und sogar Meistertitel und Medaillen sammeln.

