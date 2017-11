Svenja Huth vom 1. FFC Turbine Potsdam hat am Freitag in Bielefeld mit der DFB-Frauen-Nationalmannschaft Frankreich in einem Testspiel mit 4:0 besiegt. Die Stürmerin traf dabei zweimal.



Huth war zunächst aus kurzer Distanz glücklich zum zwischenzeitlichen 2:0 (39.) erfolgreich. In der zweiten Hälfte ließ sie einen sehenswerter Distanzschuss zum 4:0-Endstand folgen (53.). Zuvor hatte die Schiedsrichterin allerdings eine Abseitsstellung Huths übersehen.