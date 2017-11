Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat das EM-Qualifikationsspiel in Aserbaidschan klar mit 7:0 (3:0) gewonnen. Bester Torschütze war Marcel Hartel vom 1. FC Union Berlin. Hartel traf drei Mal - in der 2., 46. und 58. Minute. Nach einer Stunde wurde der 21-Jährige ausgewechselt.



Nach insgesamt fünf Länderspielen für den DFB-Nachwuchs kommt Unions Offensivspieler nun auf vier Treffer. Am kommenden Dienstag (14. November) tritt Hartel mit der DFB-Auswahl im letzten Länderspiel des Jahres in Israel an. Nach vier von zehn Qualifikationsspielen ist Deutschlands U21 nun Tabellen-Zweiter hinter Irland.