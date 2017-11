Turbine Potsdam spielt in Essen 0:0

Turbine Potsdam ist in der Frauenfußball-Bundesliga am Sonntag bei der SGS Essen zu einem torlosen Remis gekommen. Damit sind die Potsdamerinnen nach sieben Spieltagen immer noch ungeschlagen. Richtig weiter bringt sie Unentschieden aber auch nicht, denn es ist das fünfte in Folge.

Viele Highlights bekamen die rund 1.000 Zuschauer in Essen beim Duell Fünfter (Essen) gegen Sechster (Turbine) nicht zu sehen. Die Gäste aus Potsdam hatten ihre besten Chancen in der 10. und 38. Minute, aber Gina Chmielinski und Tabea Kemme scheiterten mit Kopf und Fuß an der Höhe des Tores und Torhüterin Lisa Weiß.

Am kommenden Sonntag empfängt Turbine Potsdam den Tabellenzweiten Bayern München.