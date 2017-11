Das waren noch Zeiten: Der BFC Dynamo war als Rekordmeister in der DDR das Aushängeschild der Oberliga. In den 1970er und 1980er Jahren durften die Fans zehn Meisterschaften in Folge feiern. Nur einmal war Lok Leipzig ganz nah dran: Im März 1986 verspielten die Leipziger mit einem 1:1 zu Hause gegen den BFC die Meisterschaft. Das Gegentor fiel damals durch einen immer noch umstrittenen Elfmeter. Nach der Wende ging es für beide Vereine eher bergab als bergauf. Im Jahr 2017 treffen beide Teams nun in der Regionalliga Nordost wieder aufeinander.

Insgesamt ist Trainer Rene Rydlewicz mit der Entwicklung seiner Mannschaft besonders mit Blick auf den gravierenden Umbruch im Sommer zufrieden. Die BFC-Offensive funktioniert: Steinborn, Cubukcu, Dadashov und Breitfeld harmonieren und sind meistens gesetzt in der Startformation. 23 Treffer hat dieses Quartett zusammen bereits erzielt. Die Probleme liegen eher in der Abwehr. Bereits 18 mal lag der Ball im eigenen Netz. Vor allem zu Hause hat der BFC etwas gut zu machen. Zwei der letzten drei Heimspiele gingen verloren.

Die Gäste aus Leipzig rangieren derzeit auf dem fünften Tabellenplatz mit drei Punkten Rückstand auf den BFC, allerdings bei einem Spiel weniger. Mit einem Sieg am Sonntag in Berlin und drei Punkten aus dem Nachholspiel gegen Meuselwitz könnten die Sachsen im besten Fall sogar auf den zweiten Tabellenplatz vorrücken. Und die "Loksche" fährt mit breiter Brust nach Berlin. Nach drei Unentschieden in Folge gab es im letzten Spiel wieder einen Sieg zu Hause gegen Halberstadt.

"Schon gegen Energie Cottbus haben wir ein gutes Spiel gemacht und jetzt wollen wir das gegen den Tabellenzweiten auch nochmal zeigen", sagte Heiko Scholz vor der Partie am Sonntag. Die Leipziger rechnen mit ca. 500 bis 600 Gästefans. BFC Dynamo gegen Lok Leipzig - beide Vereine sind weit entfernt vom Glanz der 70er und 80er Jahre. Aber die Berliner hoffen auf die Stärke ihrer Offensive und auf drei Punkte. Der BFC Dynamo will dem FC Energie Cottbus den Platz an der Tabellenspitze nicht einfach so überlassen.

Sendung: rbb|24-Live-Stream, 19. November 2017, 13:25 Uhr