Die Leidenszeit ist beendet – mal wieder. Hertha-Stürmer Julian Schieber hat nach Monaten der Reha und nach Wochen des individuellen Trainings erstmals mit den Teamkollegen mitgemischt. Am Mittwochnachmittag absolvierte der 28-jährige Angreifer das komplette Programm der Profimannschaft. Sogar ein Tor gelang ihm im Übungsspiel. Er müsse jetzt erst einmal wieder reinkommen, sagte er nach der Einheit. Er sei aber zuversichtlich, dass das vormals lädierte linke Knie der Belastung standhält. Ein Knorpelschaden hatte den Herthaner seit Februar außer Gefecht gesetzt. Es seien exakt 288 Tage Verletzungspause gewesen, so Schieber. Der Angreifer hatte auch das komplette Jahr 2015 wegen eines Knorpelschadens aussetzen müssen.

Deutlich schneller als Schieber wird Niklas Stark in die Mannschaft zurückkehren. Der Verteidiger hatte sich beim Auswärtsspiel in Wolfsburg Anfang November an der Wade verletzt. Auch Stark trainierte am Mittwoch erstmals wieder mit den Teamkollegen. Er könnte laut Trainer Pal Dardai schon im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag in Herthas Aufgebot stehen.