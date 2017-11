Hertha hängt in Tegel fest

Eigentlich sollte Hertha längst in Bilbao sein und sich auf das anstehende Europa-League-Spiel vorbereiten. Doch es kam anders. Denn das Flugzeug, das die Berliner nach Spanien fliegen sollte, ist defekt. Und nun? Einfach rumstehen? Nicht mit der Hertha.

Es sollte die bisher längste Auswärtsreise in dieser Saison werden. Um 9 Uhr 30 wollte die Mannschaft von Hertha BSC am Flughafen Tegel in den Flieger steigen, um nach rund zweieinhalb Stunden mittags in Bilbao zu landen. Danach hätte es um 17 Uhr eine Pressekonferenz gegeben, anderthalb Stunden später stand das Training auf dem Programm. Doch daraus wird erst mal nichts. Denn die Blauweißen können frühestens um 14 Uhr abfliegen. Grund ist eine Panne.

Die Maschine, die die Mannschaft und die komplette Geschäftsstelle von Hertha BSC nach Bilbao transportieren sollte, hätte aus Warschau kommen sollen. Da das Flugzeug wohl defekt ist, muss jetzt Ersatz her. Und der kommt wohl nicht vor 14 Uhr. Die Mannschaft hat sich solange auf das vereinseigene Trainingsgelände in Berlin verabschiedet, um die Zeit irgendwie sinnvoll zu nutzen.



"Wir müssen uns bewegen und können nicht bis 22 Uhr warten," bemerkte Trainer Pal Dardai. Er bleibe trotzdem positiv, dass Hertha heute noch in Bilbao ankommt.

Dort müssen die Berliner unbedingt ihr Spiel in der UEFA Europa League am Donnerstag Abend (19 Uhr live im inforadio vom rbb) gegen Athletic Bilbao gewinnen, um im Europapokal überwintern zu können. In der Gruppe J steht Hertha mit vier Punkten aus vier Spielen auf dem letzten Tabellenplatz.