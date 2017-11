Hertha-Kapitän Vedad Ibisevic hat künftig mehr Zeit für seinen Verein. Der 33-jährige Bosnier beendet seine Nationalmannschaftskarriere, wie er am Samstagnachmittag bekannt gab. Ibisevic ist mit 28 Toren in 82 Spielen der zweitbeste Torschütze in der noch jungen Geschichte des Fußballverbandes von Bosnien-Herzegowina. In seinem letzten Länderspiel Mitte Oktober hatte er das Team gegen Estland als Kapitän auf Feld geführt.