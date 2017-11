Die Regionalligisten BFC Dynamo und VSG Altglienicke haben ihre Aufgaben in der dritten Runde des Berliner Landespokals souverän gemeistert, Vorjahres-Finalist FC Viktoria dagegen scheiterte bei Oberligist Lichtenberg 47 an der Kunst des Elfmeterschießens.

René Rydlewicz und den BFC Dynamo haben ihre Pflicht erfüllt, der Tabellenzweite der Regionalliga Nordost setzte sich am Samstag locker mit 4:0 bei Schwarz-Weiss Neukölln durch und zieht damit in die nächste Runde des Berliner Landespokals. Die Tore für den BFC erledigten Steinborn, der Ex-Herthaner Solomon Okoronkwo, Rabiega und Kamm Al-Azzawe.

Der dritte Regionalligist, der am Samstag ran musste, ist dagegen raus: Viktoria, in der vergangenen Saison noch bis ins Finale gekommen, scheiterte im Elfmeterschießen an Lichtenberg 47. Dabei hatte der ambitionierte Regionalligist in der regulären Spielzeit bereits mit 2:0 geführt, durch Tore von Tobias Hasse (8.) und Abu Bakarr Kargbo (68.). Ein Eigentor (77.) brachte Lichtenberg zurück ins Spiel, Sebastian Reiniger traf dann kurz vor Schluss zum Ausgleich (90.).

Zur tragischen Figur bei Viktoria wurde der Kapitän Ümit Ergirdi, der im Elfmeterschießen als einziger und letzter Schütze verfehlte. Schon in der ersten Halbzeit des Spiels hatte Ergirdi einen Elfmeter verschossen (36.). Bei Lichtenberg wurde dagegen der Torhüter Niklas Wollert zum Held - er hielt beide Strafstöße von Ergirdi.