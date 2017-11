Der ehemalige Schiedsrichter Lutz Michael Fröhlich wird bis auf Weiteres neuer Projektleiter Videobeweis beim Deutschen Fußball-Bund (DFB). Dies teilte der DFB am Montag nach einer Krisensitzung in Frankfurt mit. Hellmut Krug wurde hingegen abgesetzt.

Mit der Personalie reagierte der Weltmeister-Verband auf die anhaltende Kritik, die am Wochenende sogar in Manipulationsvorwürfen gegen den 61-jährigen Krug gipfelte. Ihm wurde vorgeworfen, in seiner Funktion als Supervisor in der Videozentrale in Köln unerlaubterweise Einfluss auf die Entscheidungen der Video-Assistenten genommen zu haben. Krug bestreitet das.

Krug bleibe in dem Projekt engagiert, hieß es am Montag vonseiten des DFB, und "wird sich auf die inhaltliche Analyse und die fachliche Dokumentation konzentrieren sowie wie bisher die Berichterstattung an das internationale Regelboard IFAB leisten".