Marvin Plattenhardt darf sich erneut über eine erneute Einladung zur Deutschen Nationalmannschaft freuen. Der Verteidiger von Hertha BSC steht im Aufgebot, das Bundestrainer Joachim Löw am Freitag für die anstehenden Testspiele bekanntgab. Damit darf Plattenhardt auf Einsätze in den zwei Länderspiel-Klassikern gegen England (10.11. in London) und Frankreich (14.11. in Köln) hoffen.