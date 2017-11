Audio: Inforadio | 09.11.2017 | Holger Gerska

Pechstein im siebten olympischen Winter - Mit 46 Jahren ist noch lange nicht Schluss

10.11.17 | 14:45 Uhr

Im kommenden Februar finden die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang statt. Claudia Pechstein will in Südkorea ihren 46. Geburtstag feiern - und den Gewinn einer Medaille. Beim Weltcup in Heerenveen fährt sie an diesem Wochenende um das Ticket. Von Dennis Wiese.

Wer glaubt, Claudia Pechstein würde zum alten Eisen gehören, wurde spätestens bei den Deutschen Meisterschaften eines Besseren belehrt: In Inzell gewann die Berlinerin vor zwei Wochen ihre nationalen Titel 31, 32 und 33. Auch international gehört Pechstein nach wie vor zur Spitzengruppe, bei den Olympischen Winterspielen in Pyeonchang gilt sie als einzige deutsche Medaillenhoffnung. Die Qualifikation für ihre siebten Spiele ist wohl nur Formsache, in der anstehenden Weltcup-Saison muss Pechstein ihr Olympia-Ticket lösen. Um die DOSB-interne Norm zu knacken, reicht dazu auf ihrer Paradedisziplin, den 3.000 Metern, ein Platz unter den ersten Acht.

Pechstein: "Natürlich will ich eine Medaille in Südkorea gewinnen"

Als fünfmalige Olympiasiegerin gäbe es bei den Olympischen Spielen nur das Ziel, Edelmetall zu gewinnen: "Was Anderes würde mir keiner abnehmen." Bei ihren letzten Spielen, 2014 in Sotschi, wurde die Bundespolizistin Vierte über 3.000 Meter und Fünfte über 5.000 Meter. Hoffnung auf mehr machen nicht nur die starken Leistungen bei der Deutschen Meisterschaft. Im vergangenen Winter holte Pechstein auf dem olympischen Eis in Südkorea schon einmal Edelmetall, gewann dort Silber über die 5.000 Meter – und machte sich somit, wenige Tage nach ihrem 45. Geburtstag, zur ältesten WM-Medaillengewinnerin der Eisschnelllaufgeschichte.

Verband will einen Podestplatz bei den Olympischen Spielen

Kein Wunder, dass alle Hoffnungen auf Claudia Pechstein ruhen. In Sotschi blieb das gesamte deutsche Eisschnelllauf-Team ohne Medaille, in Vancouver vier Jahre zuvor gab es noch vier Mal Edelmetall. Neben der angestrebten Einzelmedaille für Pechstein, soll auch im Team-Wettbewerb eine Überraschung gelingen: An Pechsteins Seite hoffen unter anderen Gabriele Hirschbichler und Michelle Uhrig auf einen Platz im Dreier-Team. Was auffällt: Im deutschen Aufgebot herrscht Harmonie. Erstmals habe es im Sommer ein richtiges Team-Training gegeben, das habe laut Pechstein "sehr gut funkioniert". Vorbei sind die Zeiten, in denen öffentliche Streitereien, etwa zwischen Pechstein und Anni Friesinger-Postma, das Miteinander bestimmten. Um im Team-Wettbewerb in Pyeongchang zu starten, muss das deutsche Trio unter die besten sieben Teams kommen. Und zwar nach den ersten vier Weltcups (Heerenveen, 10.-12.11., Stavanger, 17.-19.11., Calgary, 01.-03.12. und Salt Lake City, 08.-10.12.).

Olympia mit 50? Warum nicht

In den Weltcups kann Claudia Pechstein für weitere Ausrufezeichen auf dem Weg zu ihren siebten Olympischen Spielen sorgen. Dass die kommenden Winterspiele, mit der dann 46jährigen, nicht ihre letzten sein müssen, deutet Pechstein an: Sie denke in Olympischen Zyklen. Im Jahr 2022, wenn die Olympischen Spiele in Peking stattfinden, wird Pechstein 50. Gut möglich, dass die Berlinerin auch dann noch zur internationalen Spitze gehört.