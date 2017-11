Beim traditionellen Berliner Sechstagerennen fuhr der 46-Jährige bislang nie mit. Seine Premiere auf dem 250 langen Oval des Velodrom will Voigt nun im kommenden Januar feiern.

Seine Hülle sei gleich geblieben, scherzt der frühere Radrennprofi Jens Voigt auf einer Pressekonferenz am Montagnachmittag. Nur der Inhalt habe sich verändert: Die Muskeln seien raus, Fett drin im Körper. Von 1998 bis 2014 war der Berliner jedes Jahr bei der Tour de France am Start, bei seiner letzten Tour wurde er Vierzehnter.

Neben dem Fahrerfeld mit den aktuellen Profis wird es an allen sechs Abenden ein besonderes Event geben: Zum Auftakt am 25. Januar 2018 steht die neu geschaffene "Nacht der Legenden" an, bei der Voigt starten wird. Der Berliner wolle vor dem Rennen noch einmal trainieren, sagt er. Hinterher solle niemand sagen, dass der "Voigt gar nichts mehr kann".

Auch das Teilnehmerfeld für das eigentlichen Wettrennen nimmt Formen an: Zwölf der geplanten 16 Zweier-Teams stehen schon fest: Der Cottbusser Roger Kluge wird mit dem Berliner Theo Reinhardt starten. Der zweimalige Sixdays-Gewinner von Berlin, Kenny de Ketele, startet mit seinem belgischen Landsmann Moreno de Pauw. 2016 holte das Duo den Sieg in Berlin.