Im Spitzenspiel der Frauen-Bundesliga haben sich Turbine Potsdam und der FC Bayern München 2:2 (0:1) getrennt. Es war ein spannendes und hochklassiges Fußballspiel, in dem die Potsdamerinnen dem Sieg etwas näher waren als die Gäste. Melanie Behringer brachte die Bayern per Foulelfmeter im ersten Abschnitt in Führung.

In der zweiten Hälfte war Potsdam klar die bessere Mannschaft und glich in der 53. Minute durch Rahel Kiwic aus. Das 1:2 durch Rolfö (70.) fiel überraschend, brachte Turbine aber nur kurz aus dem Konzept. Gina Chmielinski traf in der 81. Minute sehenswert zum 2:2-Endstand.

Turbine Potsdam verpasste somit den Anschluss an die Tabellenspitze und steht in der Frauen-Bundesliga auf dem sechsten Platz.