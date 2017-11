Der Vorverkauf für das Weihnachtssingen des 1. FC Union hat am Montag begonnen. Am 23. Dezember findet diese außergewöhnliche Veranstaltung bereits zum 15. Mal statt, das rbb-Fernsehen wird die schönsten Momente zeigen.

Das mittlerweile traditionelle Weihnachtssingen von Union Berlin im Stadion an der Alten Försterei wird wohl auch in diesem Jahr gut besucht sein. Beim Vorverkaufsstart am Montag standen hunderte wartende Fans bis auf den Waldweg an der Wuhlheide, um ein oder mehrere der begehrten Tickets zu ergattern.

Die ersten Tickets für das Singen, das am Tag vor Weihnachten zum 15. Mal stattfinden wird, gehen nur an Union-Mitglieder. Diese haben zunächst die Chance bis zu sieben Tickets zu holen - ihr eigenes kriegen sie umsonst, sechs weitere dürfen gekauft werden. Erst am kommenden Montag kommen die restlichen Karten in den freien Verkauf - für 5 Euro (Stehplatz) beziehungsweise 10 Euro (Sitzplatz).