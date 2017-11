imago sportfotodienst Video: Stefan Frase | Bild: imago sportfotodienst

Niederlagen-Reihe beim deutschen Meister - Volleys in der Krise

27.11.17 | 20:01 Uhr

Erst die Niederlage im Supercup gegen Erzrivalen Friedrichshafen, dann die Pleiten in der Liga und jetzt auch noch das Pokal-Aus im Vierterfinale: Vier von acht Pflichtspielen haben die BR Volleys in der laufenden Saison verloren. Es kriselt beim deutschen Meister! Von Jonas Schützeberg und Stefan Frase



Mit hängenden Köpfen gingen die Volleys am Samstag vom Spielfeld in der Max-Schmeling-Halle. Bitter und völlig unerwartet kam das Pokal-Aus gegen den vermeintlichen Außenseiter TSV Herrsching. Damit sind knapp ein halbes Jahr nach dem Meisterjubel schon zwei von vier möglichen Titeln der neuen Saison futsch. Manager Kaweh Niroomand wirkt konsterniert und ratlos: "Das ist ein Problem, das wir schon seit mehreren Spielen haben", sagt er. "Schon seit Saisonbeginn kriegen wir keine Stabilität in unser Spiel rein."

Der Trainer: jung und unerfahren

Einiges hat sich in der Meistermannschaft verändert, die sich mit Klassespielern zumindest auf dem Papier verstärkt hat. Nicht zuletzt der Trainer ist ein junger, noch unerfahrerener Mann mit zweifelsohne viel Potenziel. Niroomand selbst war es, der den Australier Luke Roberts in die Position gebracht hat. "Es ist so, dass wir uns von dem ein oder anderen Neuzugang mehr versprochen hatten. Jetzt muss man analysieren, woran das liegt", sagt der Manager. "Haben wir falsch eingekauft? Oder ist das was, das viel Spieler erleben, wenn sie herkommen?" Denn der Druck sei hoch in der Max-Schmeling-Halle.

"Wir sind die beste Mannschaft der Liga"

Eines der gößten Talente ist der gerade herbeigeholte Franzose Pierre Pujol, der dem Angriffsspiel der BR Volleys mehr Struktur und Kreativität verleihen soll. Aber das neu zusammengestellte Team hat auch mit Zuspieler Pujol noch nicht zu sich gefunden. "Wir sind alle glücklich, ihn hier zu haben. Das ist der beste Zuspieler, den die BR Volleys jemals hatten. Leider ist unser Annahmespiel nicht so gut, dass wir alles aus diesem Zuspieler rausholen können", ärgert sich Kaweh Niroomand. In der noch jungen Saison haben die Berliner bereits vier von acht Pflichtspielen verloren. Und sie sind das Team mit den höchsten Ansprüchen. Bei einer solchen Zwischenbilanz steht normalerweise der Trainer in der Kritik, Niroomand sieht das anders: "Gegen eine Mannschaft wie Herrsching zu verlieren - mit allem Respekt, die spielen einen guten Volleyball, das ist keine Frage - aber das darf uns nicht passieren!" Insofern müssten die Spieler sich zuerst an die eigene Nase fassen, sagt Niroomand. "Ich bin nicht der Typ, der sofort als erstes immer den Trainer angreift. Wir haben eine Top-Mannschaft, wir sind von der Besetzung her die beste Mannschaft der Liga. Das muss man auch bei allen Niederlagen zugestehen.“

Die Übermacht aus Russland wartet

Die Zeit drängt jetzt, denn auf die Volleys warten noch schwierigere Aufgaben als die im Pokal. Anfang Dezember beginnt die Champions League und in der Gruppe der Berliner wartet der Seriensieger der vergangenen drei Jahre, Zenit Kasan. Manager Niroomand bleibt gelassen: "Wir müssen in Ruhe weiterarbeiten. Das Vertrauensverhältnis muss wieder hergestellt werden und die Hackordnung wieder in die Mannschaft rein. Das gehört immer mit dazu, wenn man etwas umstellt." Bereits am Mittwoch beim nächsten Spiel gegen den Bundesliga-Neuling aus Unterhaching könnten sich die Volleys mit einem klaren Sieg neues Selbstvertrauen holen. Vielleicht jubeln sie dann am Saisonende wieder so wie im vergangenen Juni als Deutscher Meister.

