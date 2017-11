Sie haben die Pflichtaufgabe souverän gelöst. In der Max-Schmeling-Halle gewannen die BR Volleys am Mittwochabend glatt in drei Sätzen gegen den Tabellen-Vorletzten aus Rottenburg. Gut 4.000 Zuschauer sahen ein starkes und kontrolliertes Spiel der Hausherren, denen der Gegner nicht ernsthaft gefährlich werden konnte.

Die Berliner zeigten beim 3:0 (25:19, 25:18, 25:19)- Erfolg gegen die Schwaben aufsteigende Form und feierten im dritten Saisonspiel den zweiten Erfolg. Bei den Berlinern gefiel vor allem Diagonalangreifer Paul Carroll durch zum Teil spektakuläre Angriffsaktionen. Unübersehbar waren bei den Volleys besonders im ersten Satz erneute Probleme beim Aufschlag. Auch in der Annahme fand die Mannschaft anfangs zu keiner konstanten Leistung. Da aber Kromm und Carroll zuverlässig punkteten, konnten die Schwachstellen kompensiert werden.

Damit schließen die Volleys punktgleich zum Erzrivalen und Tabellenführer aus Friedrichshafen auf, die aber mit einem Sieg am Freitag den alten drei Punkte Vorsprung wieder herstellen können. In zehn Tagen empfangen die Berliner den nächsten Gegner der Liga, die SVG Lüneburg, wieder in heimischer Halle.