Zwei Niederlagen in Serie mussten Berlins Volleyballer zuletzt hinnehmen. Zwei mögliche Titel sind mit dem Supercup und dem DVV-Pokal schon dahin. Das 3:1 gegen die Alpenvolleys Haching sorgt für etwas Ruhe bei den erfolgsverwöhnten Berlinern. Von Dennis Wiese

Der Volleyball-Tempel Max-Schmeling-Halle erlebte eine Premiere: Erstmals kam am Mittwochabend das deutsch-österreichische Volleyball-Projekt mit dem sperrigen Namen Hypo Tirol Alpenvolleys Haching nach Berlin. Das frühere Spitzenteam Unterhaching hatte sich vor drei Jahren aus finanziellen Gründen aus der Bundesliga zurückgezogen. Der Verein kooperiert nun mit dem mehrmaligen österreichischen Meister Innsbruck, per Wildcard startet der Volleyball-Klon in der deutschen Bundesliga.