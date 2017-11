Alba Berlin feiert in Bilabo den nächsten Sieg im Eurocup

Alba Berlin bleibt im Eurocup weiter auf Kurs. Die Berliner gewannen bei Retabet Bilbao Basket in Spanien mit 94:86 (52:42). Mit vier Siegen aus fünf Gruppenspielen bleibt die Mannschaft von Trainer Aíto García Reneses in der Gruppe C Tabellenzweiter. Beste Werfer waren Peyton Siva mit 15 und Marius Grigonis mit 14 Punkten. Die Partie begann zunächst sehr ausgeglichen.

Erst im zweiten Viertel erhöhten die Berliner das Tempo und konnten sich leicht absetzen. Vor allem dank der starken Dreierquote. Bei 13 Versuchen vor der Pause fanden neun den Weg in den Korb.

Nach dem Seitenwechsel verteidigte Bilbao intensiver und bei den Gästen passte im Angriff nur noch wenig. Mitte des dritten Viertels hatten die Basken zum 60:60 ausgeglichen. Doch danach fand Alba wieder den Rhythmus und ging bis Ende des dritten Viertels 77:70 in Führung.

Im letzten Viertel hatten die Berliner mit der hohen Foulbelastung zu kämpfen. Mitte des Schlussabschnittes kam Bilbao beim 83:88 bis auf fünf Punkte heran. Doch Alba ließ sich nicht beirren und brachte den knappen Vorsprung am Ende souverän über die Zeit.