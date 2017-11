Vor dem wichtigen Spiel in Bilbao - Könnte besser laufen für Hertha

21.11.17 | 23:36 Uhr

Hertha BSC hinkt den eigenen Ansprüchen hinterher. Am Donnerstag steht bei Atletic Bilbao das vorentscheidende Spiel in der Europa League an. Die Berliner sind praktisch zum Siegen verdammt. Nur einer bleibt auch in dieser schwierigen Phase gewohnt locker.

Seinen Humor hat Pal Dardai noch nicht verloren. Auf die Reporterfrage, mit welcher Taktik sein Team in Bilbao spiele müsse, antwortete der Trainer von Hertha BSC nur trocken: "Ein Tor mehr schießen als der Gegner", konnte sich dann aber (s)ein verschmitztes Lächeln nicht verkneifen. Dabei wäre es für die Berliner tatsächlich sehr wichtig, drei Punkte beim schwierigen Spiel aus Bilbao mitzunehmen. Denn alles andere würde das Ziel, die Vorrunde der Europa League zu überstehen, in weite Ferne rücken lassen. Schon jetzt hinkt Hertha den eigenen Ansprüchen hinterher. In der Liga läuft es derzeit nicht rund. Man liege dort aktuell hinter dem Plan, gestand Manager Michael Preetz kürzlich ein. Und am Donnerstag in Bilbao könnte bei einer Niederlage schon das zweite Saisonziel platzen. Vom ersten, dem Pokalfinale im eigenen Stadion, mussten sich die Berliner bereits nach dem bitteren Aus gegen Köln in der zweiten Runde verabschieden.

Auch Bilbao steht unter Druck

In der Europa League ist die Bilanz bisher ebenfalls gemischt. "Um weiterzukommen, werden wir vermutlich die beiden letzten Gruppenspiele gewinnen müssen", analysierte Preetz. Der Hauptstadtclub liegt in Gruppe J mit nur vier Punkten auf dem letzten Platz. Auf den vorderen Rängen stehen die Außenseiter Östersund (7 Punkte) und Luhansk (6) und eben Bilbao (5). "Es ist eine schwere Aufgabe. Bilbao ist eine gute Mannschaft, die auch gewinnen muss", findet Herthas Mittelfeldspieler Per Skjelbred. Sein Trainer hat dennoch ein gutes Gefühl. Dardai forderte vor der Abreise nach Spanien von seinem Personal, "den gleichen Einsatz wie am Wochenende und gute Mentalität zu zeigen". Hertha hatte gegen Borussia Mönchengladbach zwar mit 2:4 verloren, nach dem 0:3-Rückstand aber ein engagiertes Spiel geliefert.

Darida fehlt - Leckie wieder fit

Am Mittwochmorgen hebt der Hertha-Flieger ab nach Bilbao. Laut Vereinssprecher Max Jung wird es mit insgesamt zweieinhalb Stunden Flugzeit die bisher längste Auswärtsreise der Saison. Am Abend steht dann das Abschlusstraining an. Neben Vladimir Darida, der am Dienstag am Knie operiert wurde, fehlen weiter auch Niklas Stark mit einer Wadenblessur und Valentin Stocker nach Meniskus-OP. Dafür ist der Australier Mathew Leckie, mit vier Treffern in der Liga bisher Herthas bester Saisontorschütze, zurück und könnte in Bilbao in die Startelf rücken. Bei den Torhütern dürfte Dardai rotieren lassen. Wie im Hinspiel wird wohl Thomas Kraft spielen. Im Baskenland erwartet die Berliner nochmals ein Hauch von Spätsommer mit Temperaturen von bis zu 20 Grad. "Wir haben wohl einen Fehler bei der Organisation gemacht. Am besten hätten wir schon jetzt nach Bilbao fliegen müssen. Dann hätten wir dort trainieren und ein wenig Sonne tanken können", scherzte Dardai schon zu Wochenbeginn. Da war er wieder, der Humor des Hertha-Trainers.

Sendung: rbb um 6, 22.11.2017, 18:00 Uhr