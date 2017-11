Die Füchse Berlin, EHF-Sieger von 2015, treffen in der Gruppenphase ab Februar 2018 in der Gruppe B auf Lugi Lund aus Schweden, Helvetia Anaitasuna aus Spanien und die Franzosen Saint-Raphaël. Das ergab die Auslosung am Donnerstagvormittag in Wien.



"Es hätten durchaus leichtere Gegner kommen können. Das sind hochattraktive Mannschaften, auf die wir uns total freuen", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning nach der Auslosung.



Mit St. Raphael treffen die Berliner auf alte Bekannte. Erst im Mai dieses Jahres spielten die Füchse im EHF-Halbfinale gegen die Franzosen. Das Spiel gewannen die Berliner mit einem 35:24 und zogen ins Cup-Finale gegen Göppingen ein, in dem sie dann aber im deutschen Duell gegen Göppingen unterlagen.