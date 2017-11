Nationalelf stellt in Berlin neues Trikot vor

Zweimal Weltmeister in Folge - das hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft noch nie geschafft. Nächstes Jahr soll es gelingen. Jetzt steht zumindest schon mal fest, in welchen Trikots das Team von Jogi Löw in Russland zur Titelverteidigung antritt.