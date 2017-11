Alba spielt in Bayreuth - Fieber in der Festspielstadt

11.11.17 | 14:52 Uhr

Alba Berlin hat sich nach der schmerzhaften Lektion gegen den FC Bayern wieder gefangen. Der tadellose Sieg in Bilbao hat die Berliner bestärkt, am Samstagabend werden sie in Bayreuth nun jede Kraft brauchen. Denn die Oberfranken wissen, wie man einem weh tut.

Die Gesellen sind auf Montage, vier Wochen lang führt sie ihre Reise über Stock und Stein. Aus ihrem Haus vertrieben von den Hauen der Bayern verschlug es sie ins baskische Bilbao. Saubere Arbeit, keine Klagen hinterher, außer von den Gastgebern vielleicht - ihr Job war erledigt, der Mumm zurück. Nach dem erfolgreichen Gastspiel wurden die Wanderarbeiter aus Berlin am Samstag nun im Oberfränkischen gesichtet, dort sollen sie am Abend wieder zupacken. Um 20.30 Uhr geht es für Alba gegen Bayreuth - beide Sportbetriebe haben in dieser Saison je erst zwei Spiele verloren. "Dort zu gewinnen, wird nicht einfach. Sie sind sehr heimstark", mutmaßte der Chef Marco Baldi vor der Abreise.

Center Marei fällt verletzt aus

Im wahren Festspielhaus der Stadt, der Oberfrankenhalle, wirken die Bayreuther Basketballer tatsächlich immer ein bisschen aufgepumpter. Sie werden angeleitet vom Wiener Raoul Korner, einem klugen, wendigen Pragmatiker, der seine Mannschaften immer an den äußersten Rand ihres Könnens zu bringen weiß. Seine schon zuvor hochkompetente Abteilung konnte der 43-jährige Jurist im Sommer größtenteils zusammenhalten. Alba hat das in der Vorbereitung erfahren müssen, durch eine 73:77-Testspielniederlage. Der Berliner Center Andreas Seiferth hat sich in der bayerischen Besatzungszone längst eingerichtet und ist einer der stabilsten Spieler dort. Die Arbeit des Poliers auf der Position 1 teilen sich der 23-jährige James Robinson und der Ur-Franke Bastian Doreth. Während Robinson mit elf Punkten pro Spiel auch ein gefährlicher Scorer ist, macht der 1,83 Meter große Doreth all die kleinen Dinge, die das Publikum mitreißen. "Energizer" nennt man so einen produktiven Zappelphilipp. Für die Berliner trifft es sich ausgezeichnet, dass Bayreuths bislang großartigster Riese Assem Marei am Samstag nicht über das Parkett hüpfen kann. Er hat sich an seiner Wade verletzt und muss acht Wochen lang pausieren. So wird mehr Arbeit auf den Menschen mit der Nummer 32 auf dem Trikot zukommen: Gabe York häuft bei medi am meisten Punkte an, 15,3 Zähler sind es im Schnitt.

Nervensägen mit Wurf von draußen

Die Bayreuther spielen hart und furchtlos, am wohlsten fühlen sie sich, wenn sie den Ball unter dem Korb zirkulieren lassen. Sie holen mehr Rebounds als Alba und vor allem zielen sie wesentlich mieser von draußen - Bayreuth hat die zweitschlechteste Dreierquote der Liga. So muskulös die Gastgeber aber auch Basketball spielen, so verschlafen beginnen sie manches Spiel. Die Berliner sind in dieser Bundesligasaison eines der besten Auswärtsteams und kaum zu knacken, wenn sie den Gegner von Anfang an über das Feld jagen. "Alba ist ein Team, das nur sehr schwer ausrechenbar ist. Zum einen, weil Peyton Siva in dieser Saison so richtig aufblüht und zum anderen, weil sie einen aggressiven, simplen, aber extrem intelligenten Basketball spielen", diagnostizierte der Bayreuther Coach Korner vorab. Tatsächlich hat medi Bayreuth dem Derwisch Siva in seiner jetzigen Prachtform keinen Spieler entgegenzusetzen - gerät er nicht frühzeitig in Foulprobleme oder verschusselt wieder Bälle, könnte er der Schlüssel sein. Albas nicht minder kantige Hünen Dennis Clifford und Luke Sikma können sich nach einem Block für Siva zum Korb abrollen und dort anspielen lassen - auch für Bayreuth wird das, was so leicht aussieht, unendlich schwer zu verteidigen sein. Tim Schneider ist nach seiner Magen-Darm-Grippe wieder verwendungsfähig. Dazu kommt: Kein Team in der Liga schießt besser Dreier als Berlin. Siva, Butterfield, Grigonis, Saibou - gegen Bayreuth wird der Trainer Aíto diese Waffen besonders oft einsetzen. Ein Sieg würde Berlin wieder an Ludwigsburg vorbei auf den zweiten Platz hieven.

