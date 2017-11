Alba Berlin hat den Sprung zurück an die Tabellenspitze der Basketball Bundesliga verpasst. Bei medi Bayreuth verloren die Berliner in einer wilden Partie mit 83:76. Alba wirkte dabei vor allem in der ersten Halbzeit müde.

Alba Berlin verliert in der Basketball-Bundesliga zum zweiten Mal in Folge: Nach der Heimniederlage gegen Bayern München musste sich Alba am Samstagabend auch in Bayreuth geschlagen geben. Damit verpassten die Berliner nicht nur den Sprung zurück auf Platz 1 der Tabelle, sondern mussten auch Gegner Bayreuth in der Tabelle vorbeiziehen lassen.

Beste Werfer bei Alba waren Peyton Siva mit 20 und Spencer Butterfield mit 18 Punkten. Vor allem die Leistungsträger Luke Sikma und Dennis Clifford waren nicht so stark wie gewohnt, Center Bogdan Radosavljevic musste bereits im ersten Viertel mit einer Sprunggelenksverletzung vom Court.

