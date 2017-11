Im dritten Viertel ging bei den Gastgebern überhaupt nichts mehr. Nach dem Seitenwechsel konnte Alba ohne großen Glanz bis auf 21 Punkte davonziehen. Die Serben, bei denen weder Teamgeist noch der große Glaube an eine Wende zu spüren war, schienen geschlagen. Doch die Berliner agierten am Ende des dritten Viertels zu sorglos und ließen die Gastgeber noch einmal bis auf 11 Punkte herankommen.

Zu Beginn des zweiten Viertels entwickelte sich eine temporeiche und rasante Partie, in der Alba nun immer mehr - und den Serben immer weniger gelang. Beide Mannschaften vernachlässigten die Abweharbeit und spielten mit offenem Visier - doch vorne traf Alba wesentlich mehr. Mehr als jeden zweiten Dreier netzten die Hauptstädter ein, und setzten sich mit einem 9:0-Lauf gegen Ende des zweiten Viertels ab. Mit einer komfortablen 54:40 Führung gingen die Albatrosse in die Halbzeit-Pause. Reneses traute dem Braten jedoch noch nicht: "Ich bin erst zufrieden, wenn das Spiel vorbei ist", so der Coach in der Halbzeit.

So geriet Alba kurzzeitig unter Druck, konnte den Gegner aber auch im finalen Viertel in Schach halten. Am Ende reichte die Leistung für einen insgesamt ungefährdeten Sieg. Beste Berliner Werfer waren Spencer Butterfield und Marius Grigonis mit jeweils 20 Punkten. Durch den Sieg ist Alba der nächsten Runde ein großes Stück näher gekommen - es war der fünfte Erfolg in der sechsten Partie. Am Samstag geht es für die Berliner in der Liga bei Oldenburg weiter.



Sendung: rbb Aktuell, 14.11.2017, 21.45 Uhr