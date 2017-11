Die Berliner Handball-Füchse haben ihre zweite Saison-Niederlage hinnehmen müssen. Am Donnerstagabend verlor der Spitzenreiter gegen den Tabellen-Dritten, die SG Flensburg-Handewitt, mit 26:30. Dabei lagen die Berliner lange deutlich in Führung. Von Dennis Wiese.

Die Füchse sind auch nur Menschen. Auch, wenn Berlins Handballer in dieser Saison bislang so überzeugend und so erfolgreich gespielt haben, wie nie zuvor in der Clubhistorie. Gegen das Spitzenteam aus dem hohen Norden unterliefen den Hausherren entscheidende Fehler, vor gut 8.000 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle.

Dabei war die Anfangsphase stark: Bereits die erste Spielminute verdeutlichte das Selbstvertrauen der Berliner. Ihr Torhüter Silvio Heinevetter parierte, wie so oft in dieser Spielzeit, glänzend, vorne zeigten sich die Füchse eiskalt. Die Belohnung war eine schnelle 2:0-Führung.