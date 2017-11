Regionalliga-Nordost: BFC gewinnt 3:1 gegen Lok Leipzig - BFC Dynamo feiert Prestigeerfolg

19.11.17 | 17:16 Uhr

Der BFC Dynamo hat gegen Lok Leipzig souverän mit 3:1 gewonnen und bleibt damit in der Tabelle der Regionalliga Nordost auf Platz zwei. Stürmer Dadashov traf kurz vor der Halbzeit gleich doppelt.



Lokomotive Leipzig zu Gast beim BFC Dynamo in Berlin: In der DDR war das eine große Nummer. In der Regionalliga Nordost 2017/18 sind am Sonntag zwar nur noch 2.526 Zuschauer in den Jahn-Sportpark gekommen. Sportlich ist es aber zumindest ein Spitzenspiel: Tabellenzweiter gegen -Fünfter vor dem Spieltag und Lok Leipzig kam mit der Empfehlung nach Berlin, das in dieser Saison so große Energie Cottbus beim 0:0 geärgert zu haben.



Leipzig gut, die Latte weckt Dynamo

Und tatsächlich: Die ersten fast 20 Minuten waren die Gäste aus Leipzig auch für den BFC Dynamo ein höchst unangenehmer Gegner - besser in den Zweikämpfen, mit einigen zumindest vielversprechenden Konteransätzen. Ein Volley-Lattenschuss von David Malembana nach einer Ecke (19. Minute) weckte die Hausherren dann aber auf. Acht Minuten später hatte BFC-Kapitän Bilal Cubukcu eine gute Idee: Mit einem sehenswerten Steilpass schickte er Rufat Dadashov in Richtung Leipziger Strafraum. Der nahm den Ball mit und wurde auf dem Weg in den Strafraum von Peter Misch zu Fall gebracht. Schiedsrichter Michael Wilske gab Elfmeter für den BFC Dynamo, das Foulspiel war unstrittig, der Tatort wäre in der Bundesliga ein Fall für den Videoschiedsrichter gewesen.



Regionalliga-Lewandowski: Dadashov bejubelt sein 13. Saisontor.

Der doppelte Dadashov

Rufat Dadashov ist der Toptorjäger der Regionalliga Nordost. Er hat zwar nicht so schön blondierte Haare wie sein Erstliga-Pendant Robert Lewandowski, Elfmeter kann er aber auch schön schießen: Mit Rechts aus seiner Sicht nach links unten - das 1:0. Kurz vor der Halbzeit stand Dadashov wieder frei vor Leipzigs Torhüter Benjamin Kirsten, Cubukcu hatte vorbereitet und von einem Fehler der Leipziger Abwehr profitiert. Dadashov blieb auch aus 16 Metern cool und traf zu seinem 13. Saisontor. Es war die 44. Minute und ob man jetzt an den psychologischen Effekt glauben will oder nicht: Das Spiel war damit gelaufen.

Wechseln wie im Computerspiel

In der zweiten Hälfte war die auffälligste Szene der Leipziger lange Zeit ein Dreifach-Wechsel: In der 63. Minute tauschte Leipzig-Trainer Heiko Scholz gleich drei Spieler auf einmal aus. Ein Vorgang, den man sonst eher in Videospielen sieht, wenn beide Kontrahenten keine Lust haben, das Spiel mehr als einmal zu unterbrechen. Die zweite auffällige Szene war ein unglücklicher Ballverlust des Leipziger Innenverteidigers Hanne - als letzter Mann ließ er sich von Matthias Steinborn und Cubukcu überrumpeln, die den Ball eroberten und zu zweit alleine vor Kirsten keine Mühe hatten. Steinborn durfte einschieben, Cubukcu seinen zweiten Assist des Tages notieren (69. Minute). Immerhin: Christian Hanne durfte noch den Endstand erzielen und, wenn man so will, seinen Fehler wieder gutmachen - das 3:1 für Leipzig fiel nach einer Ecke und zu spät (81.), um noch etwas am Ausgang der Partie zu ändern. Der BFC Dynamo bleibt damit zweiter in der Regionalliga Nordost und setzt sich wieder etwas ab von Union Fürstenwalde und Lok Leipzig.

Sendung: rbb UM6, 19.11.2017