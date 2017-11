Ordentlich gekämpft - verdient gesiegt! Die Eisbären Berlin bleiben mit einem 4:3-Heimsieg gegen Krefeld in der Erfolsspur. Dabei startete das Match gegen die Pinguine am Sonntag gar nicht gut für die Gastgeber vor 9.071 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof. Ehe sich die Eisbären so richtig sortiert hatten, kamen die Gäste nach einem Fehler von Buchwieser praktisch mit ihrem ersten Angriff nach 40 Sekunden zur überraschenden Führung.

Der frühe Gegentreffer zeigte Wirkung: Die Berliner fanden nicht ins Spiel und ermöglichten den Krefeldern durch zahlreiche Fehler weitere gute Chancen. Und wie das erste Drittel begann, so endete es auch. Nach einem erneuten Fehler der Eisbären konterten die Pinguine eiskalt und erzielten in Person von Justin Feser das 0:2.