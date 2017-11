Video: rbb aktuell | 23.11.2017 | Dietmar Teige

Heimsieg gegen FC Porto - Füchse Berlin erreichen nächste Runde im EHF-Pokal

23.11.17 | 21:18 Uhr

Es dauerte etwas, bis die Füchse in ihr Heimspiel gegen den FC Porto fanden. Doch dann wussten die Berliner Handballer zu überzeugen - auch Dank der glänzenden Paraden ihrer Keeper. Am Ende gingen die Füchse als klare Sieger vom heimischen Parkett.

Die Füchse Berlin haben im EHF-Pokal den Sprung in die Gruppenphase geschafft. Am Donnerstagabend gewannen die Berliner auch das Rückspiel in der dritten Qualifikationsrunde gegen den FC Porto vor 6.009 Zuschauern deutlich mit 33:25 (17:12). Bereits das Hinspiel hatten die Füchse 30:27 gewonnen. Beste Berliner Werfer waren Steffen Fäth und Mattias Zachrisson mit jeweils sechs Toren.

Füchse erst verhalten - dann souverän

Die Gastgeber starteten verhalten in die Partie. Obwohl Porto gleich bei den ersten Angriffen den Keeper zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Feld nahm, konnten die Füchse nicht davon profitieren. Erst ab Mitte der ersten Halbzeit kamen sie besser ins Spiel. Torhüter Silvio Heinevetter glänzte mit einigen Paraden, der Angriff agierte nun deutlich effektiver. So bauten das Team von Trainer Velimir Petkovic den Vorsprung bis zur Halbzeit auf 17:12 aus. Nach dem Seitenwechsel kam dann Petr Stochl ins Tor und konnte sofort überzeugen. Von den ersten sechs Würfen parierte er fünf und die Füchse zogen auf 21:13 davon. Die Berliner spielten die Partie nun souverän herunter, ohne in Gefahr zu geraten. In der Schussphase schonte Petkovic dann einige Stammkräfte für das Spiel am Sonntag in der Handball-Bundesliga gegen Wetzlar

Anfang Februar 2018 geht es weiter

Die Gruppenphase startet am 10. Februar 2018. In den vergangenen drei Jahren kam der Sieger des "kleinen" Europacups wie in 13 der letzten 14 Spielzeiten stets aus der

Bundesliga. Titelverteidiger ist Frisch Auf Göppingen. Sendung: rbb aktuell, 23.11.2017, 21.45 Uhr