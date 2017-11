In seiner langen Karriere hat er mit dem Berliner Eishockeyverein schon einige Höhen und Tiefen durchlitten. Zu seinen Anfängen spielten die Eisbären noch in der zweiten Liga. Dann kam der Erfolg und schließlich 2005 der langersehnte erste Titel. "Die erste Meisterschaft war so emotional. Wir haben so lange darauf gewartet", erinnert er sich. Damals wurde noch im "Welli" gefeiert, dem Wellblechpalast in Hohenschönhausen. Seit 2008 finden die Heimspiele in der Mercedes-Benz-Arena statt. Eines hat sich in all den Jahren als Hallensprecher für Uwe Schumann jedoch nicht geändert: Tore sagt er am liebsten an!