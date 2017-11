Jungsein, das ist so eine merkwürdige Sache bei dem Finnen. Im Oktober ist Vehanen 40 Jahre alt geworden - damit ist er der zweitälteste Akteur in der Deutschen Eishockeyliga (DEL). Doch wie sehr man es auch versucht, das Alter ist ihm einfach nicht anzusehen, geschweige denn anzumerken. Vehanen ist in dieser Saison ein Garant für den Erfolg bei den Eisbären. In den wichtigen Topspielen gegen Köln und München war er der Matchwinner - sicherte den Berlinern mit spektakulären Paraden die Punkte und brachte die gegnerischen Stürmer immer wieder an den Rande der Verzweiflung. Der Eisbären-Aufschwung und der damit verbundene beste Saisonstart seit acht Jahren ist eng mit dem Finnen verknüpft.

Im Jahr 2014 kam Vehanen nach Berlin - in Finnland, Italien, Norwegen, Schweden und Russland war er jeweils in den höchsten Spielklassen aktiv. 2010 holte er mit dem russischen Verein Bars Kazan den Titel in der KHL - der zweitstärksten Liga der Welt. Dass er in eben jener Saison der Goalie mit den wenigsten Gegentoren war, schmälerte seinen Stellenwert nicht gerade.

Den größten Erfolg seiner Karriere fuhr er ein Jahr später mit der finnischen Nationalmannschaft ein. Bei der Weltmeisterschaft sicherte sich sein Land die Goldmedaille. Einer der Erfolgsgaranten: Petri Vehanen, der das Turnier erneut als Schlussmann, der am seltensten hinter sich greifen musste, beendete. Es war bereits seine zweite WM-Medaille - drei Jahre zuvor gewann er mit den Finnen Bronze.

Mit den Eisbären Berlin blieben die ganz großen Erfolge bislang aus. In der vergangenen Saison war im Playoff-Halbfinale gegen den späteren Meister aus München Schluss. Nach dem herausragenden Start in die aktuelle Saison steigen die Erwartungen in der Hauptstadt. Aktuell rangieren die Berliner auf dem dritten Tabellenplatz. Auf den derzeitigen Kader angesprochen, ließ sich der Routinier die Aussage entlocken, es wäre die beste Mannschaft, seit seinem Wechsel zu den Eisbären. Keimen also auch bei Vehanen Meisterschafts-Träume auf? "Die DEL ist ausgeglichen wie lange nicht. Jeder, der in die Playoffs kommt, hat gute Chancen Meister zu werden."