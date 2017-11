Die Eisbären Berlin haben gegen die Iserlohn Roosters eine Heimniederlage hinnehmen müssen. Ohne fünf verletzte Stammspieler verloren sie gegen den Tabellenelften mit 2:3 (1:1, 1:1, 0:1). In einem hart umkämpften Spiel reichten zwei Überzahl-Tore von Sean Backman nicht, um die Niederlage abzuwenden. Der US-Amerikaner traf im siebten DEL-Spiel in Folge und stellte damit den Vereinsrekord von Steve Walker ein.



Vor 11.361 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof benötigten die Hausherren einige Minuten, um auf dem Eis die Kontrolle zu übernehmen. Den wachsenden Druck der Berliner belohnte Backman mit einem Powerplay-Tor. Doch die Führung hatte keine zwei Minuten Bestand: Jack Combs gelang der Ausgleich, als die Iserlohner ihrerseits in Überzahl spielten.