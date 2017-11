1:0-Sieg in Schwenningen

Die Berliner Eisbären haben mit einem knappen Auswärtssieg die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) übernommen. Am Mittwochabend gewannen sie bei den Schwenninger Wild Wings mit 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Die Gastgeber setzten auf ihr bewährtes Defensivkonzept. Weil auch die Eisbären keine großen Risiken eingingen, sahen die 3.707 Zuschauer in der Schwenninger Arena lange kaum Torchancen. Im zweiten Abschnitt hatten die Eisbären Glück, dass sie nicht mit einem Rückstand in den Schlussabschnitt gehen mussten: Sekunden vor der Pausensirene verhinderte Torhüter Petri Vehanen mit einer Glanzparade die Schwenninger Führung.



So fiel der einzige Treffer erst knapp neun Minuten vor dem Spielende: Noebels überwand Schwenninges Keeper Dustin Strahlmeier aus kurzer Distanz.

Der neue Tabellenführer aus der Hauptstadt profitierte von Ausrutschern der Konkurrenz: Der bisherige DEL-Spitzenreiter Nürnberg Ice Tigers patzte beim 0:4 in Iserlohn, und auch Meister Red Bull München verlor überraschend mit 2:3 in Bremerhaven.