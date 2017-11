rbb Video: rbb Um6 | 27.11.2017 | Sebastian Meyer | Bild: rbb

Fraueneishockey in Berlin - Die Eisbärinnen sind los

27.11.17 | 16:09 Uhr

Als OSC Eisladies waren sie mehrfach Deutscher Meister. Nun treten die besten Berliner Eishockeyspielerinnen für die Eisbären an. An dem Wechsel mitgewirkt hat auch ein alter Bekannter.



Lange war Eishockey bei den Eisbären Berlin reine Männersache. Das hat sich mittlerweile geändert. Denn seit Beginn der laufenden Saison hat der Rekordmeister der Deutschen Eishockeyliga (DEL) auch ein Frauenteam. Als Frauen Eisbären Juniors tritt dieses in der Bundesliga an. Juniors? Ja, denn so heißt der Stammverein der Eisbären, dem der gesamte Nachwuchs- und Amateurbereich des Klubs zugeordnet ist.



Eine Aufmerksamkeit wie sonst nur vor Olympia

Für Torsten Szyska ist das Projekt eine große Herausforderung. Der Teammanager ist sich der Verpflichtung bewusst, die der prominente Name mit sich bringt: "Das ist etwas Neues, etwas Spannendes. Wir merken, dass es im Umfeld des Vereins und der Fans eine gewisse Erwartungshaltung gibt." So wirklich neu ist in erster Linie der Name. Denn gemeinsam gespielt haben die jetzigen Eisbärinnen schon zuvor – unter dem Dach des Olympischen Sportclubs als OSC Eisladies. Das taten sie nicht ohne Erfolg. Fünfmal gewannen die Eisladies die deutsche Meisterschaft, zuletzt 2010.



Mit dem Wechsel zu den Eisbären wollen sie nun an einstige Erfolge anknüpfen. Die bekannte Marke soll Türen öffnen und die Vermarktung erleichtern. Positive Veränderungen spürt Kapitänin Nina Kamenik schon jetzt: "Es gibt viel mehr Aufmerksamkeit, viel mehr Leute fragen nach Interviews. Das gab es früher höchstens vor Olympischen Spielen. Wir freuen uns darüber."

Sven Felski ist stolz

Beim Wechsel vom OSC zu den Eisbären hatte auch ein alter Bekannter seine Finger im Spiel. Sven Felski, als Spieler Ikone des DEL-Rekordmeisters, ist mittlerweile 1. Vorsitzender der Eisbären Juniors und damit auch für die Frauenmannschaft zuständig. "Die Eisladies sind auf uns zugekommen und haben gefragt, ob die Möglichkeit eines Wechsels besteht", sagt Felski, Spitzname "Bürgermeister", über die Umstände des Wechsels. "Für uns war sofort klar, dass wir das unterstützen, wenn es finanziell möglich ist." Diese Möglichkeiten schafften Sponsoren und so ist der 43-Jährige "sehr, sehr stolz, dass wir die Frauen zu uns holen konnten".

Kultstätte Wellblechpalast

Wie viel das Unterfangen kostet? Mehr als ein "viel, viel Geld" lässt sich Felski leider nicht entlocken. Kein Wunder, ist das Team doch bundesweit unterwegs und häuft dadurch beachtliche Reisekosten an. Die Heimspiele wiederum finden an einem traditionsreichen Ort statt: im Wellblechplast, den die Männermannschaft 2008 zugunsten der sehr viel zeitgemäßeren Arena am Ostbahnhof verlassen hatte.



Die betagte Halle im Sportforum Hohenschönhausen ist die Kultstätte im Eisbärenkosmos. Gut möglich, dass die Fans dort bald wieder eine deutsche Meisterschaft bejubeln können.