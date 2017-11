Die Eisbären Berlin haben am Sonntag die Adler Mannheim mit 6:3 (2:1, 0:0, 4:2) besiegt und sind nun Tabellenzweiter in der Deutschen Eishockey-Liga. Die Gäste aus Mannheim gingen zunächst früh in Führung, Sheppard und Sean Backman drehten das Spiel aber noch im ersten Drittel für Berlin.

Nachdem die Partie lange ohne weitere Treffer hin und her wogte, schlug es im dritten Drittel gleich im Minutentakt in den Toren ein: Zwischen dem 3:1 (42.), erneut erzielt von Backman, und dem 6:2 (52.) durch Macqueen lagen gerade einmal zehn Minuten. Dazwischen netzte für die Eisbären Petersen doppelt (44., 49.).



Die Berliner haben nach 25 Spieltagen nun 52 Zähler gesammelt und nur noch derer zwei Rückstand auf Tabellenführer Nürnberg, der den Tabellendritten und Titelverteidiger Red Bull München mit 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) besiegte.