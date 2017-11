Video: rbb um 6 | 01.11.2017

Hertha BSC braucht Sieg in der Europa League - Endgegner Luhansk!?

01.11.17 | 19:14 Uhr

Hertha BSC würde nur zu gerne im internationalen Geschäft überwintern. Die nackten Zahlen allerdings sprechen gegen ein Weiterkommen des Teams in der Europa League: Null Siege, Tabellenletzter. Gegen Luhansk droht der Alten Dame jetzt das Aus. Von Jonas Schützeberg



Es ist eine flinke Idee, ein winziger Aha-Moment. Am Tag vor dem so wichtigen Spiel in der Europa League gegen den ukrainischen Vertreter Sorja Luhansk verlegt Hertha BSC den Trainingsort für die Profis. Überraschung! Klar, das ist erst einmal nicht weiter wild. Aber dieser Aha-Moment, diese flinke Idee hinter der Handlung - sie würde der Alten Dame auch auf dem Rasen gut zu Gesicht stehen. Denn - und das ist unbestritten - gegen Luhansk zählt nur ein Sieg. Andernfalls droht das Aus in der Europa League. Im Tor wird am Donnerstag ab 21:05 Uhr wieder Thomas Kraft stehen: "Ich gehe mit der Erwartung da rein, dass wir gut spielen und gewinnen wollen. Mit nichts anderem gebe ich mich zufrieden. Von daher hoffen wir auf drei Punkte." Die Gleichung ist simpel, wenn auch bitter: Verlieren die Hauptstädter ihr Heimspiel im Olympiastadion und holt der Östersunds FK parallel bei Athletic Bilbao mindestens ein Remis, dann ist Hertha raus. Dass man als Tabellenletzter mit einem Punkt aus drei Spielen dennoch weiterkommen kann, kennen die Berliner nur allzu gut. In der Saison 2009/10 war es die gleiche Ausgangslage. Damals gewannen die Hauptstädter alle drei Rückspiele, im Sechzehntelfinale war dennoch Endstation und viel schlimmer noch: der Abstieg am Ende der Saison aus der Bundesliga.

"Auch wenn wir verlieren, spüre ich keine Krise."

Aber die Partie im Berliner Olympiastadion ist mehr als nur ein Kampf ums Weiterkommen im internationalen Geschäft, ein Sieg wäre gleichsam ein Schub für das zuletzt angeknackste Selbstbewusstsein der Herthaner. Keiner wüsste das besser als Coach Pal Dardai, der in dieser Woche sein 1000-tägiges Dienst-Jubiläum als Trainer feiern durfte. Der Ungar hat auch schon bessere Zeiten erlebt. Nach wettbewerbsübergreifend nur einem Sieg aus zwölf Spielen gelang seiner Mannschaft am vergangenen Wochenende gegen den Hamburger SV ein mühsam erkämpfter 2:1-Erfolg. Ein erster Schritt raus aus der Krise, von der Dardai am liebsten nichts hören möchte: "Ich sage das nicht noch einmal, ich brauche mir keine Krise einreden zu lassen, weil ich keine spüre. Immer wieder kommt die Frage. Ich weiß nicht, in welchem Interesse das hier ist? Wenn wir morgen Gas geben und nicht gewinnen, spüre ich trotzdem keine Krise."

"Arne ist ein Juwel."

Bei der Mission "Sieg für's Selbstvertrauen" setzt der Ungar auch auf den wiedererstarkten Niklas Stark. Der 22-Jährige - zu Beginn der Saison noch im Formtief und entsprechend von Dardai kritisiert - blüht aktuell auf. Er traf sowohl bei der 1:3-Pokalpleite vor heimischer Kulisse gegen den 1. FC Köln als auch beim 2:1 gegen Hamburg. 21 Spieler gehen ins Abschlusstraining. Dardai weiß schon, wer im 18-Mann-Kader stehen wird, nur verraten wollte er es am Mittwoch noch nicht. Auf jeden Fall möchte er mit zwei bis drei der ganz jungen Spieler starten. Einer, der gegen Luhansk in den Fokus rücken dürfte, ist Arne Maier. Der gerade mal 18 Jahre alte, viel gelobte Mittelfeldstratege könnte von Beginn an auflaufen. "Arne ist ein Juwel. Er ist so unglaublich talentiert und gut – wenn er verletzungsfrei bleibt, kann er eine der großen Überraschungen der Saison werden. Er ist ein absolutes Ausnahmetalent", sagt Dardai. Verletzungsbedingt fehlen in jedem Fall Vladimir Darida und Mathew Leckie. Zudem muss Coach Dardai auf Kapitän Vedad Ibisevic verzichten, der wegen der dritten gelben Karte im Wettbewerb ausfällt. Definitiv sollen Fabian Lustenberger und Valentino Lazarro in der Startelf stehen.



Live im rbb-Inforadio

Traurig: Obwohl Hertha das Aus in der Europa League droht, haben sich auch wieder nur wenig Zuschauer angekündigt. 20.000 werden es wohl sein, die die Berliner im Olympiastadion gegen den vermeintlichen Endgegner anfeuern. Das rbb-Inforadio übertragt die Partie live ab 21:05 Uhr.

Sendung: rbb um 6 , 01.11.2017, 18:00 Uhr

"Ich werde bis zum Tod dafür arbeiten"

Erstes Spiel, erster Spruch Am 05. Februar 2015 übernimmt Hertha-Rekordspieler Pal Dardai den Cheftrainerposten. Zwar scheint bei seinem ersten Spiel zwei Tage später die Sonne in Mainz, um die Hertha steht es aber eher düster. Vor der Partie gibt sich der Ungar so leidenschaftlich und etwas martialisch, wie man ihn kennt. Zur Mission Klassenerhalt sagt er: "Ich werde bis zum Tod dafür arbeiten!"



Rührei oder Salami? Gulasch! Schon als Spieler hatte Pal Dardai immer einen flotten Spruch auf den Lippen - das änderte sich auch als Cheftrainer nicht. Wie stehen Sie eigentlich zur Ernährung Ihrer Spieler, Herr Dardai? "Ich werde nicht bestimmen, ob einer Rührei isst oder ungarische Salami. Ich habe immer Gulasch gefressen und konnte ohne Ende laufen. Vielleicht war das auch nicht gesund.“



Dardai und das Privatleben In seiner Anfangsphase als Trainer, muss die Familie Dardai Abstriche beim Miteinander machen: "Ich rede nicht mehr mit meiner Frau. Ich rede fast nur noch mit mir selbst!" Als gleich mehrere seiner Spieler in Vaterfreuden gerieten, verriet er freimütig, wie die Dardais das geregelt haben: "Ich habe auch drei Kinder, aber nachts habe ich mich null damit beschäftigt. Um alles hat sich meine Frau gekümmert. Ich habe immer gut geschlafen, habe immer gut trainiert. Ich kann sowieso keine Brust geben, ich bin ein Mann." Die Spieler sollen lieber ruhen und schlafen und ihre Leistung auf dem Platz bringen, die Frauen sich um alles kümmern - oder die Schwiegermama. Bei den Dardais habe das hervorragend geklappt: "Alle meine drei Söhne lieben mich, mögen mich. Wir haben eine richtig gute Freundschaft. Meine Frau lebt immer noch und ist wunderschön."



Pal oder Palchen Zu seinen Spielern pflegt der Ungar ein freundschaftliches Verhältnis, legt trotzdem enormen Wert auf Disziplin: "Ob sie mich duzen, siezen, Pal oder Palchen nennen - egal. Respekt erwarte ich im Training. Da müssen alle tun, was ich sage!"



Pragmatisch, praktisch, gut In der Saison 2015/16 lief es richtig gut für die Hertha. Am 24. Spieltag standen die Berliner noch auf dem dritten Tabellenplatz. Dardai spielte die Erwartungen in seiner eigenen Art herunter: "Wenn du kleine Bäume pflanzt und willst im nächsten Jahr 100 Kilo Obst runterholen, ist das unmöglich."

Suff-Geschichten So stark die Saison begonnen hatte, so ernüchternd endete sie. Gegen Gladbach setzte es am 28. Spieltag eine 0:5-Niederlage. Pal Dardai erkannte seine Mannschaft nicht wieder: "Das ist so, als ob da ein Typ ist, der einen total vernünftigen Eindruck macht. Aber irgendwann kommt er nachts nach Hause, total besoffen. Seine Frau ist ­erschrocken: Was ist mit dir los?"

Auf den Punkt Pal Dardai, so emotional er oftmals auch rüberkommt, ist durchaus in der Lage, Sachverhalte kurz und prägnant zusammenzufassen. So geschehen, nach einer 0:2-Niederlage gegen RB Leipzig in der Saison 2016/17. "Heute war nix drin, nicht mal etwas."



Dardai und die Offiziellen Hach, Pal, Deine Beziehung zu den Schiedsrichtern ist nicht immer einfach. Aber über die Stränge schlägt er selten. Beispiel gefällig? "Gegen Wolfsburg ist der Vierte Offizielle zu mir gekommen und hat gesagt, wenn ich das noch zwei-, dreimal mache, gehe ich auf die Tribüne. Da habe ich gesagt, wenn die Kollegen weiter so pfeifen, gehe ich freiwillig."

Feiern mit Pal Familie Dardai weiß, wie man es sich nach Siegen richtig gutgehen lässt: "Mein Papa und mein Onkel sind hier, sie haben aus Ungarn im Auto ein halbes Schwein und Rotwein mitgebracht. "





1.000 Tage, 1.000 graue Haare Nach über zweieinhalb Jahren ist Pal Dardai nun immer noch Trainer bei der Hertha. Nur vier Coaches waren länger im Amt. Seine einzige Sorge: seine Haare. "1.000 Tage - 1.000 graue Haare. Aber Wein gibt es immer, das ist wunderbar." Na dann Prost und auf 1.000 weitere unterhaltsame Tage. | Weitere Bildergalerien | Link zum Beitrag | Sendung: rbb um 6, 01.11.2017, 18.00 Uhr

Play Pause Fullscreen