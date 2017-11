Ein Weg, auf dem ihm Energie-Trainer Claus Dieter Wollitz fast täglich zur Seite steht. Der Cottbuser Coach glaubt an den Innenverteidiger; sportlich sowieso, aber auch menschlich. "Für mich ist es beeindruckend, mit welcher Zielstrebigkeit, mit welcher Disziplin und mit welchem Willen er an die Sache herangeht. Normalerweise wird man mit solchen Verletzungen auch langsamer. Aber er hat überhaupt keine Schnelligkeit verloren. Er wirkt im Training sehr dynamisch und fokussiert."

Phillipp Knechtel strahlt für sein Alter erstaunlich viel Ruhe und Gelassenheit aus. Nach zwei Kreuzbandrissen hat er gelernt sich in Geduld zu üben. "Ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch", sagt der 21-Jährige. "Es gibt zwar auch Tage, die nicht so schön sind, aber ich tue alles dafür, so zurück zu kommen, wie ich war oder noch stärker. Da bin ich auf einem guten Weg."

Das Landespokal-Spiel am Samstag in Ludwigsfelde kommt trotzdem noch etwas zu früh für ihn. Auch wenn sich der Nachwuchsspieler fit fühlt, wollen es Ärzte und Trainerstab lieber noch etwas ruhig angehen lassen. Denn sollte das Knie doch nicht halten, wäre nach einem dritten Kreuzbandriss die Karriere vorbei, noch ehe sie richtig begonnen hat.

Den Kampf zurück in das Team musste sich der gebürtige Bernburger hart erarbeiten. Nur wenige Wochen nach der Operation begann eine lange Reha mit Training im Fitnessstudio, Rad fahren und Lauftraining. "Von neun bis 18 Uhr war ich immer unterwegs. Entweder im Stadion oder direkt in der Reha. Die Zeit ging aber schnell vorbei und war irgendwie auch angenehm", sagt Knechtel.

Während Knechtel an seinem Comeback arbeitet, spricht Trainer Wollitz von einer Herausforderung, die am Samstag auf Cottbus wartet. Der Ludwigsfelder FC ist in der sechstklassigen Landesliga noch unbesiegt. In zehn Spielen, gab es acht Siege und zwei Unentschieden. "Das ist bisher der stärkste Gegner, auf den wir im Pokal getroffen sind. Trotzdem ist unser Ziel klar: Wir wollen in das Halbfinale. Einen Ausrutscher können wir uns nicht erlauben", so Wollitz.