Der FC Energie Cottbus lässt zum zweiten Mal in der laufenden Saison Punkte liegen und holt in einer umkämpften Partie bei Wacker Nordhausen ein 1:1. Vom Verletzungspech in der Offensive geplagt, fiel es den Lausitzern schwer, Chancen zu kreiieren. Von Stephanie Baczyk

Die Gastgeber aus Thüringen begannen mutig, versuchten in der Anfangsphase immer wieder über die linke Angriffsseite Akzente zu setzen. In der siebten Minute war es Pichinot, der den Ball scharf vor das Tor der Cottbuser brachte - ohne allerdings einen Abnehmer zu finden. Gleich zwei Mann verpassten in der Mitte. Energie tat sich schwer, ins Spiel zu finden, nutzte aber gleich die erste richtig gute Chance zur Führung.

Und Nordhausen blieb die aktivere Mannschaft. Exemplarisch dafür eine Szene kurz nach dem Ausgleich: Cottbus-Verteidiger Lasse Schlüter schimpfte nach einem verunglückten Pass lautstark vor sich hin. Kurz vor der Pause hatten die Gastgeber dann die große Chance zur Führung. Bedi Buval tauchte über links im Strafraum vor Energie-Keeper Avdo Spahic auf, der in höchster Not klären musste. Andrej Startsev und Maximilian Zimmer in dieser Szene ungewohnt unsicher und ließen Buval viel Platz.

Nach einer guten halben Stunde tankte sich Lucas Scholl, der Sohn von Mehmet Scholl, über die anfällige rechte Abwehrseite der Lausitzer durch, flankte - und fand in der Mitte mit Pichinot einen Abnehmer. Was Coach Claus Dieter Wollitz gar nicht gefallen haben dürfte: Der 28-Jährige war in dieser Szene kaum bewacht, kam völlig frei zum Kopfball. Der Ausgleich für den Tabellendritter, zu diesem Zeitpunkt hoch verdient.

Seine Einwechslung sorgte allerdings auch nicht für den gewünschten Schwung in der Cottbuser Offensive, stattdessen spielten weiter die Gastgeber. In der 55. Minute segelte ein Freistoß von der linken Seite gefährlich vor's Tor von Energie - in der Mitte verpassten Propheter und Buval.

Fast im Gegenzug versuchte Fabio Viteritti sein Glück über die linke Angriffsseite - seine Hereingabe in die Mitte fand aber keinen Abnehmer. Mit dem 1:1 ging es in die Pause, die Wollitz für einen Wechsel nutzte. Verteidiger Malte Karbstein, der als einzige Spitze vorne begonnen hatte, wurde nach einem bemühten aber glücklosen Auftritt vom Platz genommen. Für ihn kam mit Gabriel Boakye der Mann, der in den beiden Spielen zuvor je einmal getroffen hatte.

Kurz darauf hatte Nordhausen die dicke Möglichkeit zum 2:1. Nach einem Foul von Matuwila in der 64. Minute entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Das anschließend Duell zwischen Buval und Spahic entschied der Cottbuser Keeper für sich - und hielt sein Team so weiter im Spiel. In der Folge plätscherte die Partie so vor sich hin, geprägt von vielen Zweikämpfen. Eine letzte gefährliche Szene für die Gäste gab es noch in der Nachspielzeit - Lasse Schlüter schlenzte das Spielgerät per Freistoß von links vor's Tor von Wacker, der aufgerückte Stein verpasste allerdings am langen Pfosten.



Am Ende trennten sich Nordhausen und Cottbus mit 1:1. "Wir sind nicht die Übermannschaft, für die uns alle halten", sagte Energie-Coach Wollitz nach Abpfiff. "Es war ein glücklicher Punkt für uns. Dadurch, dass wir keine Zweikämpfe gewonnen haben und keine gute Ballannahme hatten, dadurch haben wir keine Spielkontrolle bekommen." Energie führt weiter mit großen Abstand die Tabelle der Regionalliga Nordost an. Am kommenden Wochenende muss das Team von Trainer Wollitz im Landespokal ran, dann wartet der Ludwigsfelder FC.