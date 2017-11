Vor dem Spiel gegen Viktoria Berlin - Energie Cottbus sehnt die Weihnachtspause herbei

17.11.17 | 13:57 Uhr

Vier Spiele hat Energie Cottbus noch bis zu den kurzen Weihnachtsferien zu bestreiten. Bis zur Pause könnte sich der Spitzenreiter der Regionalliga Nordost weiter absetzen. Doch personell geht das Team langsam auf dem Zahnfleisch. Von Andreas Friebel

"Diese Woche sind keine neuen verletzten Spieler dazu gekommen". Mit diesen Worten begann der Cottbuser Trainer Claus-Dieter Wollitz am Donnerstag die Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Viktoria Berlin (Samstag 13.30 Uhr). Solche Nachrichten sind in diesen Tagen schon gute Meldungen beim FC Energie. Denn die Verletztenliste des ohnehin schon kleinen Kaders ist lang. Gerade in der Offensive hat Wollitz kaum noch Alternativen.

Leistungsträger fehlen länger

Streli Mamba fällt seit Wochen aus. Der Torjäger hatte zunächst einen Muskelfaserriss und nun plagen ihn Hüftprobleme. "Wir gehen davon aus, dass er erst wieder im Januar zur Verfügung steht", so Wollitz. Schon seit Ende August fehlt Benjamin Förster, der zu Saisonbeginn ein geniales Sturmduo mit Mamba gebildet hat. Bei ihm lautet die Diagnose Riss des Syndesmose-Bandes. Auch er wird erst im neuen Jahr wieder einsatzbereit sein. Noch schlimmer erwischte es Björn Ziegenbein. Der Mittelfeldspieler half auch schon als Stürmer aus. Aber Anfang November hat er sich eine Knieverletzung zugezogen. Er muss operiert werden und wahrscheinlich ist die Saison damit beendet. Bleibt noch Felix Geisler, der über Nacht plötzlich eine Entzündung in den Sprunggelenken hatte. Das ist inzwischen aber auch schon acht Wochen her. "Aktuell fährt er etwas Rad. Wann er wieder richtig trainieren kann, wissen wir nicht", sagt Claus-Dieter Wollitz.



Gegen Chemie Leipzig erst Ende Januar

Kein Wunder also, dass der Cottbuser Coach die Weihnachtspause herbeisehnt. Zumal die für die Lausitzer eine Woche früher kommt, als geplant. Das Mitte Dezember angesetzte Auswärtsspiel bei Chemie Leipzig findet nun erst Ende Januar statt. Bis dahin kommen eventuell einige verletzte Offensivkräfte zurück. Doch im Kampf um den Aufstieg in die dritte Liga will Wollitz kein Risiko eingehen. Er fordert in der Winterpause neue Spieler, insbesondere für die Offensive. "Wir brauchen unbedingt noch einen sehr guten Stürmer. Und einen Spieler, der sowohl im Sturm, als auch auf der Außenbahn eingesetzt werden kann."



Noch ein Polster von zwölf Punkten

Wen Wollitz ins Auge gefasst hat, wollte er noch nicht verraten. Es gilt aber als sicher, dass diese Spieler das Team sofort verstärken müssen. Auch mit Blick auf die Meisterschaft der Regionalliga Nordost und die später anstehenden Relegationsspiele im Mai. "Noch haben wir zwölf Punkte Vorsprung. Aber die können auch schnell weg sein, wenn wir weiter so experimentieren müssen, wie bisher." Für das Heimspiel gegen Viktoria Berlin müssen die Cottbuser aber noch mit dem aktuellen Kader auskommen. Der ist klein, aber fein. Inzwischen aber doch an der Grenze der Belastbarkeit. Doch in Anbetracht der Tatsache, dass drei der letzten vier Spiele in diesem Jahr im Stadion der Freundschaft stattfinden, sollte Energie alle Möglichkeiten haben, mit einem sicheren Vorsprung auf Platz zwei in die Weihnachtspause zu gehen. Sendung: Antenne Brandenburg | 17.11.2017 | 17.10 Uhr