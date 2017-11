Regionalliga Nordost - Energie Cottbus steht kurz vor dem ersten Saisontitel

03.11.17 | 10:14 Uhr

Ein Unentschieden würde Energie Cottbus am Samstag gegen Nordhausen reichen. Nur ein Punkt fehlt zum ersten Titel der Saison. Doch leicht wollen sich die Nordhausener nicht geschlagen geben. Von Andreas Friebel

Nur noch ein Punkt fehlt Energie Cottbus zum ersten Titel der Saison. Spielen die Lausitzer am Samstag in Nordhausen unentschieden, dann sind sie Herbstmeister in der Regionalliga Nordost. Wirklich viel zählt diese Trophäe aber nicht. Wichtiger für Cottbus ist, dass sie auch am Saisonende ganz vorn stehen. rbb|24 zeigt das Spiel ab 13:25 Uhr im Livestream. Inzwischen sind es schon zwölf Punkte, um die das Team von Claus-Dieter Wollitz der Konkurrenz enteilt ist. Der BFC Dynamo als Tabellenzweiter und Nordhausen als Dritter glauben nicht ernsthaft daran, die Lausitzer bis zur Winterpause noch irgendwie einholen zu können. Zu dominant ist Cottbus im bisherigen Saisonverlauf aufgetreten. Ganz zufrieden war Trainer Wollitz mit dem vergangenen Heimspiel aber nicht. Gegen Schlusslicht Luckenwalde gab es nur ein 2:0. "Wir haben das analysiert. Ich denke, wir haben in der Woche zuvor auch etwas zu hart trainiert. Das war dann am Samstag auch zu sehen", sagt Wollitz. Und so wurde diese Woche etwas das Trainingstempo etwas reduziert. "Schließlich wollen wir auch in Nordhausen unsere weiße Weste behalten."



Torjäger Streli Mamba wahrscheinlich bis Dezember verletzt

Bei den Thüringern erwartet der Cottbuser Trainer "ein Team, das eine gute Qualität hat". Der 52-Jährige zählt die Gastgeber, gemeinsam mit dem BFC Dynamo, zu den Topfavoriten in dieser Liga. "Nordhausen hat finanzielle Möglichkeiten, die nicht jeder Klub in dieser Liga hat", sagte Wollitz am Donnerstag auf der wöchentlichen Pressekonferenz der Lausitzer. Dort sprach der Energie-Trainer auch über die aktuelle Lage des verletzten Torjägers Streli Mamba. Abgesehen von einem kurzen Intermezzo gegen Babelsberg (4:0) ist der Angreifer seit Wochen verletzt. Ein Muskelfaserriss und seine Nachwirkungen machen ihm zu schaffen. "Streli ist jetzt zuhause in Stuttgart und lässt sich vom Hoffenheimer Mannschaftsarzt behandeln. Er bekommt, in Abstimmung mit unseren Ärzten, spezielle Spritzen. Bis Sonntag soll er in Stuttgart bleiben. Wenn alles klappt, dann könnte er im Dezember wieder für uns spielen", so Wollitz.

"Wir brauchen ein perfektes Spiel"

Der Ausfall von Streli Mamba ist die Chance für Gabriel Boakye. Der 19-Jährige kommt inzwischen in der Regionalliga immer besser zu recht. In den vergangenen beiden Partien hat der Kanadier zwei Mal getroffen. Deshalb stehen die Chancen ganz gut, dass er auch am Samstag in der Startelf zu finden ist. In Nordhausen treffen die Lausitzer übrigens auf die zweitbeste Abwehr der Liga. In 13 Partien kassierte das Team von Volkan Uluc nur sechs Gegentore. Auch deshalb kündigt der Wacker-Trainer im Magazin Kicker an: "Wir haben ein Riesenspiel vor uns, wollen unseren Zuschauern einiges bieten. Um Cottbus die erste Niederlage beizubringen, brauchen wir ein perfektes Spiel."



Sendung: Antenne Brandenburg, 03.11.2017, 10:30 Uhr