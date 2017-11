Von den Journalisten gefürchtet, von den Fans geliebt: Wo Kultcoach Hans Meyer das Traineramt inne hatte, waren lockere Sprüche an der Tagesordnung. Schonungslos und authentisch - Meyer war immer Meyer. Jetzt ist er 75 geworden. Von Stephanie Baczyk

Er ist Fußballphilosoph, Bundesliga-Knigge und Trainerlegende - aber vor allen Dingen ist Hans Meyer eines: ein Original. Egal, wo er als Coach tätig ist, die Journalisten fürchteten ihn. Allen voran seine Sprüche - teils schonungslos, manchmal sarkastisch. Aber immer authentisch. "Ich möchte euch bitten, dass ihr mit mir nicht solche Dinge diskutiert wie: Was hast du gefühlt? Was empfindest du? In welcher Gegend kribbelt's? Lasst es weg", setzt er die Reporter einmal ziemlich deutlich auf den Pott.

Auf die Frage eines Kollegen, wie er gedenke seinen 66. Geburtstag zu feiern, antwortet der im ostdeutschen Briesen geborene Meyer: "Das interessiert doch die Öffentlichkeit nicht. Du bist übrigens nicht eingeladen." Einprägsam ist auch seine Bezeichnung für Spieler, Journalisten und Kollegen, die er beinahe liebevoll mit "junger Mann" betitelt.