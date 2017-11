Beim VfK Berlin ist Faustball eine echte Familienangelegenheit. Lukas Schubert spielt in der Herrenmannschaft, ist Nationalspieler und Welt- und Europameister. Sein jüngerer Bruder Lauritz wurde in diesem Jahr U21-Europameister. Und auch Schwester Ulrike konnte sich über den Meistertitel bei den Frauen freuen. Vater Roland komplettiert das Familienteam und trainiert das Bundesligateam der Männer.

Die Herren stecken gerade noch in der Saisonvorbereitung - und die absolvieren die Faustballer gleich doppelt. Denn Faustball ist kein saisonbedingter Sport. Während im Sommer auf dem Rasen gespielt wird, zieht es die Spieler im Winter in die warme Halle. Doch die hat auch Nachteile. "Der Boden ist ziemlich hart, da tut der Einsatz schon sehr weh. Die Wände sind bei Abwehraktionen immer eine Gefahr", erklärt Schubert. Auch im Blockspiel kann es etwas härter zugehen.

Faustball ist ein Rückschlagspiel für zwei Mannschaften mit jeweils fünf Spielern . Es erinnert an Volleyball und die Spieler müssen versuchen, den Ball für den Gegner unerreichbar im Feld zu platzieren. Dabei dürfen sie den Ball nur mit den Armen oder mit der Faust berühren. Wer zuerst elf Punkte hat, gewinnt einen Satz. Sieger ist der, der zuerst fünf Sätze gewonnen hat (in der 1. Bundesliga).

Nicht nur die Schmetterbälle erinnern beim Faustball an Volleyball. Auch die Spielzüge sind ähnlich - größter Unterschied: Der Ball darf zwischendurch tippen und das Feld ist deutlich größer. In der Halle wird auf dem 40x20 Meter großen Handballfeld gespielt. Im Sommer ist das Feld auf dem Rasen zehn Meter länger.

Genau dort, auf dem Rasen, haben die Faustballer des VfK Berlin ihren größten Erfolg gefeiert. 2009 sicherten sie sich den Deutschen Meistertitel. Der war vor allem deshalb besonders, weil die Mannschaft in zwölf Jahren in der Bundesliga schon zehn Mal im Finale stand. Doch der Titel ging meist an den TSV Pfungstadt, eine kleine Stadt in Südhessen. Die meisten anderen Vereine stammen aus Dörfern in Niedersachsen oder aus dem Stuttgarter Raum. Als Großstadtclub ist der VfK Berlin eine Ausnahme.

Den Berlinern gelang auch in diesem Jahr wieder der Titelgewinn und dafür haben sie ein Erfolgsrezept. Die meisten Spieler kennen sich schon seit Kindertagen, manche spielen seit 25 Jahren zusammen. Davon profitiert die Mannschaft und hat einen starken Teamgeist. Jubeln wollen die Faustballer in dieser Saison auch in der Halle - in den vergangenen beiden Jahren standen sie dort schon im Finale. Einen ersten Schritt in Richtung Titel können sie bereits am Samstag machen, wenn sie zum Auftakt beim Leichlinger TV zu Gast sind.